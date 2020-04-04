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Карантин в Украине: что происходит в супермаркетах и как будут меняться цены

STYLERКоронавирус    04.04.2020 - 17:02
Карантин в Украине: что происходит в супермаркетах и как будут меняться цены
Карантин в Украине - как повлияет на цены

Из-за карантина цены в супермаркетах Украины будут расти

Карантин в Украине провоцирует рост цен, в апреле прежде всего подорожают цитрусовые и сезонные товары. Причиной является не только противоэпидемическое мероприятие, но и то, что Турция ограничила доступ в страну иностранных перевозчиков.

Подобные изменения сказались на ценах овощей и фруктов. Проблемы с доставкой и изменение курса будут являться основными факторами влияния, информирует "Сегодня".

Эксперты прогнозируют, что по таким позициям, как лимон и другие цитрусовые, уже на следующей неделе цены могут существенно вырасти. А помидоры установят новый ценовой рекорд.

"Помидоры украинские теплицы начнут собирать ближе к середине апреля. Ближайшие две недели цены в Украине будут зависеть от возможности поставок из Турции, из этой страны мы завозим 95% всех импортных томатов. Также из Турции мы импортируем более 90% всех лимонов",- прокомментировала ситуацию руководитель департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что следующая неделя будет переломной. Есть вероятность, что Кабмин вернет ценовое регулирование на социально значимые продукты и, возможно, запретит экспорт отдельных видов продовольствия, в частности зерна, овощей и фруктов.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что запасов продуктов в Украине достаточно. Также хорошим знаком является укрепление гривны. Цены пойдут вверх только в том случае, если национальная валюта начнет девальвировать.

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