ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине резко упала цена на клубнику: сколько сейчас стоят ягоды

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 06:52
В Украине резко упала цена на клубнику: сколько сейчас стоят ягоды
В Украине подешевела клубника (фото: pixabay.com)

На киевских рынках можно купить клубнику по 50 гривен за килограмм

В украине резко подешевела клубника, хотя ее цена держалась уже более недели на отметке 120 гривен за килограмм. Теперь же ягоду можно найти на киевских рынках по цене 50 гривен за килограмм. Об этом уверяют эксперты.

Как сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit, на выходных начали собирать урожай клубники в северных и западных регионах Украины, что оказало влияние на ее стоимость.

"Сегодня, 16 июня, объем предложения земляники садовой (клубники) на рынке увеличился настолько, что цены на нее начали резко снижаться во всех регионах. Утром на оптовых рынках Киева землянику садовую можно было купить по 40-50 грн/кг", - говорится в сообщении.

Сами фермеры продают ягоды в среднем по 35 грн/кг, хотя еще днем ранее реализовывали клубнику в полтора-два раза дороже.

Самые дешевые ягоды можно купить на Западной Украине, там они стоят от 25 гривен за килограмм. Самыми высокими были цены на клубнику в южных регионах страны - от 55 грн/кг, причем количество предлагаемой продукции выросло.

По словам экспертов, в ближайшее время клубнику начнут поставлять в южные регионы из центральных областей Украины.

Как мы ранее сообщали, медики рассказали, кому категорически противопоказана клубника.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины клубника
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь