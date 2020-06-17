В Украине резко упала цена на клубнику: сколько сейчас стоят ягоды

В Украине подешевела клубника (фото: pixabay.com)

На киевских рынках можно купить клубнику по 50 гривен за килограмм

В украине резко подешевела клубника, хотя ее цена держалась уже более недели на отметке 120 гривен за килограмм. Теперь же ягоду можно найти на киевских рынках по цене 50 гривен за килограмм. Об этом уверяют эксперты.

Как сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit, на выходных начали собирать урожай клубники в северных и западных регионах Украины, что оказало влияние на ее стоимость.

"Сегодня, 16 июня, объем предложения земляники садовой (клубники) на рынке увеличился настолько, что цены на нее начали резко снижаться во всех регионах. Утром на оптовых рынках Киева землянику садовую можно было купить по 40-50 грн/кг", - говорится в сообщении.

Сами фермеры продают ягоды в среднем по 35 грн/кг, хотя еще днем ранее реализовывали клубнику в полтора-два раза дороже.

Самые дешевые ягоды можно купить на Западной Украине, там они стоят от 25 гривен за килограмм. Самыми высокими были цены на клубнику в южных регионах страны - от 55 грн/кг, причем количество предлагаемой продукции выросло.

По словам экспертов, в ближайшее время клубнику начнут поставлять в южные регионы из центральных областей Украины.

Как мы ранее сообщали, медики рассказали, кому категорически противопоказана клубника.

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Автор: Людмила Жукова