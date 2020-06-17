В Україні різко впала ціна на полуницю: скільки зараз коштують ягоди

В Україні подешевшала полуниця (фото: pixabay.com)

На київських ринках можна купити полуницю по 50 гривень за кілограм

В україні різко подешевшала полуниця, хоча її ціна трималася вже більше тижня на позначці 120 гривень за кілограм. Тепер же ягоду можна знайти на київських ринках за ціною 50 гривень за кілограм. Про це запевняють експерти.

Як повідомила прес-служба аналітичної платформи EastFruit, на вихідних почали збирати врожай полуниці в північних і західних регіонах України, що вплинуло на її вартість.

"Сьогодні, 16 червня, обсяг пропозиції суниці садової (полуниці) на ринку збільшився настільки, що ціни на неї почали різко знижуватися у всіх регіонах. Вранці на оптових ринках Києва суницю садову можна було купити за 40-50 грн/кг", - йдеться в повідомленні.

Самі фермери продають ягоди в середньому по 35 грн/кг, хоча ще вдень раніше реалізовували полуницю в півтора-два рази дорожче.

Найдешевші ягоди можна купити на Західній Україні, там вони коштують від 25 гривень за кілограм. Найбільш високими були ціни на полуницю у південних регіонах країни - від 55 грн/кг, причому кількість пропонованої продукції зросло.

За словами експертів, найближчим часом полуницю почнуть поставляти в південні регіони з центральних областей України.

Як ми раніше повідомляли, медики розповіли, кому категорично протипоказана полуниця.

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Автор: Людмила Жукова