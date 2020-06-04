Медики рассказали, кому категорически противопоказана клубника

Клубнику можно есть не всем (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали, кому нельзя лакомиться клубникой

Почти наступил сезон летней ягоды клубники, которую обожают практически все люди. Но, как оказалось, это лакомство может навредить и его есть можно не всем. Медики сообщили, кому же все-таки стоит воздержаться и не употреблять в пищу клубнику.

Как сообщает издание Lekaris.tv, эта ягода может вызвать аллергию у тех, кто к ней предрасположен.

Также, если у вас есть боли в суставах, не покупайте клубнику или ограничьте ее до минимума. В любом случае, перед употреблением проконсультируйтесь со своим врачом.

Не употребляйте эту ягоду, если у вас гастрит или язва.

Причина не столько в обилии клетчатки и фруктовых кислот, сколько в мелких косточках, которые находятся на поверхности ягоды. Они раздражают слизистую ЖКТ.

Если вы принимаете препараты от гипертонии на основе энаприла. В этом случае употребление клубники в сочетании с лекарством увеличит нагрузку на почки.

Забудьте об этой ягоде, если у вас повышена потребность в кальции. Например, при переломах, угрозе возникновения остеопороза, спортивных нагрузках и т.д. Клубника содержит щавелевую кислоту, которая в соединении с кальцием образует нерастворимый оксалат кальция. Поэтому, несмотря на то, что сама ягода содержит этот микроэлемент, ее потребление уменьшает запасы кальция в организме.

Как мы ранее писали, в Украине резко подешевела клубника.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова