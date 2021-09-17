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В Украине резко упала стоимость на тепличные огурцы: какая сейчас цена

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Пятница 17 сентября 2021 18:05
В Украине резко упала стоимость на тепличные огурцы: какая сейчас цена Цена на тепличные огурцы в Украине (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине цены на тепличные огурцы на прошлой неделе резко подорожали. Но сейчас стоимость начала стремительно снижаться.

Об этом сообщает EastFruit.

Цена на огурцы

Причиной снижения цен на рынке является рост предложения огурца и в то же время сравнительно невысокий спрос. Так, на сегодня тепличные комбинаты продают огурцы по 10-15 грн/кг, что в среднем на 35% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Почему упала стоимость

Производители говорят, что снижать цены их вынуждает значительное ослабление спроса на эту продукцию. Сейчас представители розничных сетей и оптовых компаний готовы покупать тепличные огурцы небольшими партиями. Все это из-за крайне низких темпов реализации в розничной торговле.

Кроме того, сейчас цена на тепличные огурцы в Украине уже в среднем на 16% ниже, чем в середине сентября 2020 года. Также фермеры не исключают дальнейшего удешевления в этом сегменте.

Ранее мы сообщали, что в Украине быстро растет цена на овощи.

Также мы писали, что Клопотенко раскрыл секрет идеальных огурцов с кетчупом чили.

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