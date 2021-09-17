ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні різко впала вартість на тепличні огірки: яка зараз ціна

Новость на русском →
П'ятниця 17 вересня 2021 18:05
В Україні різко впала вартість на тепличні огірки: яка зараз ціна Ціна на тепличні огірки в України (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціни на тепличні огірки минулого тижня різко подорожчали. Але зараз вартість почала стрімко знижуватися.

Про це повідомляє EastFruit.

Ціна на огірки

Причиною зниження цін на ринку є зростання пропозиції огірка та водночас порівняно невисокий попит. Так, на сьогодні тепличні комбінати продають огірки по 10-15 грн/кг, що в середньому на 35% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Чому впала вартість

Виробники кажуть, що знижувати ціни їх змушує значне ослаблення попиту на цю продукцію. Нині представники роздрібних мереж і гуртових компаній готові купувати тепличні огірки невеликими партіями. Все це через вкрай низькі темпи реалізації в роздрібній торгівлі.

Окрім того, зараз ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 16% нижча, ніж в середині вересня 2020 року. Також фермери не виключають подальшого здешевлення у цьому сегменті.

Раніше ми повідомляли, що в Україні швидко зростає ціна на овочі.

Також ми писали, що Клопотенко розкрив секрет ідеальних огірків з кетчупом чилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
огурцы
LITE
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 17 вересня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник