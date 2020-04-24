В Украине резко ухудшится погода: в каких областях пронесется стихия

Погода в Украине серьезно испортится в течение ближайших нескольких дней. Похолодает, по стране пронесутся дожди с сильным ветром, затем снова потеплеет, но ожидаются грозы. Подробный прогноз погоды с 25 по 29 апреля на картах Украинского гидрометцентра в материале Styler.

Так, уже завтра, 25 апреля, ожидается сильный ветер по всей стране. На Западе, Севере, а также в Винницкой и Черкасской областях - дождь, в Карпатах и на Прикарпатье - осадки более сильные. Температура пока удержится высокой - от +14 до +21 днем, ночью +6+10 тепла.

В Киеве 25 апреля ожидается мелкий дождь и ветер 7-12 метров в секунду. Температура при этом будет высокой - от +17 до +19 днем и +8+10 ночью.

Погода в Украине 25 апреля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 26 апреля похолодает по всей стране (+11+17), ночью температура также снизится (+3+9). По всей стране порывистый ветер, сильные дожди на Севере, в Центре, части Юга.

Погода в Украине 26 апреля (фото: meteo.gov.ua)

27 апреля на Запад придет небольшое потепление (+12+19), там стихнет ветер, будет солнечно. На остальных территориях будет холодно (+10+14), кроме Юга с +12+16 градусами, а ночь будет холодной по всей Украине - до +1 градуса. Небольшой дождь ожидается только на Востоке.

Погода в Украине 27 апреля (фото: meteo.gov.ua)

А вот вторник, 28 апреля, обещает быть ясным и безоблачным. Днем столбики термометра покажут от +12 до +21 градуса (чем восточнее, тем прохладнее).

29 апреля потеплеет уже по всей стране (+16+21), но на Запад ворвутся дожди с весенними грозами.

Погода в Украине 28 и 29 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что украинцы обратились к властям с просьбой предотвратить голод, который грозит жителям Одесской области из-за засухи, что уже почти полностью уничтожила урожай.