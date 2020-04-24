В Україні різко погіршиться погода: в яких областях пронесеться стихія

Погода в Україні серйозно зіпсується протягом найближчих кількох днів. Похолодає, по країні пройдуть дощі з сильним вітром, потім знову потеплішає, але очікуються грози. Детальний прогноз погоди з 25 по 29 квітня на картах Українського гідрометцентру в матеріалі Styler.

Так, вже завтра, 25 квітня, очікується сильний вітер по всій країні. На Заході, Півночі, а також у Вінницькій і Черкаській областях - дощ, в Карпатах та на Прикарпатті - опади більш сильні. Температура поки утримається високою - від +14 до +21 вдень, вночі +6+10 тепла.

У Києві 25 квітня очікується дрібний дощ і вітер 7-12 метрів на секунду. Температура при цьому буде високою - від +17 до +19 вдень і +8+10 вночі.

Погода в Україні 25 квітня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 26 квітня похолодає по всій країні (+11+17), вночі температура також знизиться (+3+9). По всій країні поривчастий вітер, сильні дощі на Півночі, в Центрі, частини Півдня.

Погода в Україні 26 квітня (фото: meteo.gov.ua)

27 квітня на Захід прийде невелике потепління (+12+19), там стихне вітер, буде сонячно. На інших територіях буде холодно (+10+14), крім Півдня з +12+16 градусів, а ніч буде холодною по всій Україні - до +1 градуса. Невеликий дощ очікується лише на Сході.

Погода в Україні 27 квітня (фото: meteo.gov.ua)

А ось вівторок, 28 квітня, обіцяє бути ясним і безхмарним. Вдень стовпчики термометра покажуть від +12 до +21 градуса (чим східніше, тим прохолодніше).

29 квітня потеплішає вже по всій країні (+16+21), але на Захід увірвуться дощі з весняними грозами.

Погода в Україні 28 і 29 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що українці звернулися до влади з проханням запобігти голоду, який загрожує жителям Одеської області через посуху, що вже майже повністю знищила врожай.