В Украине резко ухудшится погода: какие области под угрозой (фото)

Погода в Украине в субботу, 8 июня, принесет новую порцию неприятностей жителям практически всех областей. Синоптики Укргидрометцентра предупредили о новой волне стихии, от которой особенно сильно пострадают некоторые регионы.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня дожди и грозы ожидаются по всей территории страны. Но особенно сильно не повезет западным и центральным областям, а также Одесской, Сумской и Харьковской области. Здесь местами возможен град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

Для этих регионов синоптики объявили штормовое предупреждение.

Погода в Украине 8 июня (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Несмотря на бушующую стихию, температура воздуха будет достаточно высокой, особенно на Востоке страны, где воздух прогреется до +29... +31 градуса.

Самая низкая температура днем в субботу будет на Западе - от +24 до +27 градусов, кроме Закарпатья, где будет теплее - от +27 до +29 тепла.

На остальной территории +27... +30 градусов.

В Киеве в первый день выходных также возможны небольшие дожди с грозами. Днем будет жарко - от +28 до +30.

Погода в Украине 8 июня (фото: meteo.gov.ru)

К слову, недавно стало известно о гибели жительницы Львовщины от удара молнии.

Напомним, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

Также мы сообщали, что Каменец-Подольский ушел под воду. Люди ходили по колено в воде, а автомобили были затоплены практически по лобовое стекло.