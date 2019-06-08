В Україні різко погіршиться погода: які області під загрозою (фото)

Погода в Україні у суботу, 8 червня, принесе нову порцію неприємностей жителям практично всіх областей. Синоптики Укргідрометцентру попередили про нову хвилію стихії, від якої особливо сильно постраждають деякі регіони.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні дощі та грози очікуються по всій території країни. Але особливо сильно не пощастить західним і центральним областям, а також Одеській, Сумській та Харківській області. Тут місцями можливий град та шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Для цих регіонів синоптики оголосили штормове попередження.

Погода в Україні 8 червня (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Незважаючи на бурхливу стихію, температура повітря буде досить високою, особливо на Сході країни, де повітря прогріється до +29... +31 градуса.

Ннайнижча температура вдень у суботу буде на Заході - від +24 до +27 градусів, крім Закарпаття, де буде тепліше - від +27 до +29 градусів тепла.

На решті території +27... +30 градусів.

У Києві в перший день вихідних також можливі невеликі дощі з грозами. Вдень буде спекотно - від +28 до +30.

Погода в Україні 8 червня (фото: meteo.gov.ru)

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