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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    07.06.2019 - 15:09
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами ожидаются град и шквалы

Погода в Украине завтра, 8 июня, ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от+13 до +18 градусов, на побережье морей до +21; днем от +26 до +31, в западных областях до +28.

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Напомним, синоптики Наталья Диденко сообщала, что погода в Украине 8-9 июня будет дождливой, в частности, усилятся дожди и возможен град. Синоптик отметила, что в дневные часы столбики термометров достигнут +26 +32 градусов, на юге и востоке местами до +32 +34. В западных областях в воскресенье посвежеет до +22 +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца также хватает. Жара достигнет +28 +30 градусов. На следующей неделе жара раскрутится еще больше, примите это во внимание.

Добавим,  в трех областях из-за ухудшения погодных условий наблюдается подтопление населенных пунктов.

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