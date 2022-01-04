В Україні різко зміниться погода на Різдво: Новий прогноз синоптиків

Погода в Україні після рекордно теплого початку 2022-го року знову зміниться. Синоптики прогнозують, що на Різдво 7 січня в країну прийде похолодання. Сильного мінуса не очікується, але після потепління зміни будуть відчутні.

Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

"Похолодання, хоча і невелике, передбачається якраз на Різдво, 7 січня", - пише Наталка Діденко.

А ось середа, 5 січня буде найтеплішим днем в найближчій перспективі. За прогнозами, Українського гідрометцентру, на півдні буде +9... +13, на заході і в центрі +5... +10 (у Чернівецькій області до +12 градусів). У північних і східних областях температура нижче, +2... +6.

Опади ймовірні на півночі, сході та в західних областях. Переважно - дощ, там де градуси нижче - зі снігом.

Скрін: Погода в Україні 5 січня (meteo.gov.ua)

6 січня із заходу зайде потік холодного повітря, який поки не дійде до сходу (+6... +8) і півдні (+8... +13). На заході, півночі і в центрі +2... +6, вночі заморозки. Опади у вигляді дощу зі снігом очікуються в західній частині країни.

Скрін: Погода в Україні 6 січня (meteo.gov.ua)

На Різдво, 7 січня синоптики обіцяють похмуру погоду з +1... -1 вдень і до -4 вночі. На півдні температура буде трохи вище.

Скрін: Погода в Україні 7 січня (meteo.gov.ua)