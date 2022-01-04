ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні різко зміниться погода на Різдво: Новий прогноз синоптиків

Новость на русском →
Вівторок 04 січня 2022 12:42
В Україні різко зміниться погода на Різдво: Новий прогноз синоптиків Колаж РБК-Україна: Погода в Україні зміниться на Різдво
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після рекордно теплого початку 2022-го року знову зміниться. Синоптики прогнозують, що на Різдво 7 січня в країну прийде похолодання. Сильного мінуса не очікується, але після потепління зміни будуть відчутні.

Що буде з погодою в країні в наступні три дні - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

"Похолодання, хоча і невелике, передбачається якраз на Різдво, 7 січня", - пише Наталка Діденко.

А ось середа, 5 січня буде найтеплішим днем в найближчій перспективі. За прогнозами, Українського гідрометцентру, на півдні буде +9... +13, на заході і в центрі +5... +10 (у Чернівецькій області до +12 градусів). У північних і східних областях температура нижче, +2... +6.

Опади ймовірні на півночі, сході та в західних областях. Переважно - дощ, там де градуси нижче - зі снігом.

В Україні різко зміниться погода на Різдво: Новий прогноз синоптиків

Скрін: Погода в Україні 5 січня (meteo.gov.ua)

6 січня із заходу зайде потік холодного повітря, який поки не дійде до сходу (+6... +8) і півдні (+8... +13). На заході, півночі і в центрі +2... +6, вночі заморозки. Опади у вигляді дощу зі снігом очікуються в західній частині країни.

В Україні різко зміниться погода на Різдво: Новий прогноз синоптиків

Скрін: Погода в Україні 6 січня (meteo.gov.ua)

На Різдво, 7 січня синоптики обіцяють похмуру погоду з +1... -1 вдень і до -4 вночі. На півдні температура буде трохи вище.

В Україні різко зміниться погода на Різдво: Новий прогноз синоптиків

Скрін: Погода в Україні 7 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що 2022-й рік почався з температурних рекордів. 3 січня був побитий історичний максимум 1899-го року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами
Голлівудська пара! Романтичні Потап і Каменських вразили несподівано шикарними святковими образами