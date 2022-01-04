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Погода как в октябре. Год начался с температурных рекордов в Киеве

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Украина, Вторник 04 января 2022 11:00
Погода как в октябре. Год начался с температурных рекордов в Киеве Фото: в Киеве установлены два температурных рекорда (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

В понедельник, 3 января, среднесуточная температура воздуха в Киеве была максимальной за 142 года наблюдений. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

"Климатическая норма превышена на 7,3 градусов, что соответствует погоде конца октября", - говорится в сообщении.

Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается в пределах 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

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