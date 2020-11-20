В Україні різко зміниться погода: прогноз до кінця листопада

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні порадує маленьким "острівцем тепла"

Погода в Україні скоро сильно зміниться. В країну під кінець листопада прийде потепління. Синоптики порадували новим прогнозом, судячи з якого, ми знову сховаємо пуховики в шафу і повернемося до теплих курток і пальто.

Але період потепління буде не дуже довгим, скоро знову доведеться одягатися - вважають синоптики ресурсу Gismeteo.

Виходячи з прогнозу синоптиків на 10 днів для Києва, почне теплішати вже у понеділок, 23 листопада. Вдень +5+7 градусів, вночі +1+4. Але тиждень у столиці буде з опадами.

У Львові потеплішає до +5+8 у вівторок, 24 числа, нічних морозів теж не буде. У Харкові пік потепління до +6+8 припаде на 26-29 листопада. А в Одесі +7+11 градусів 24-28 числа.

Втім, до кінця місяця стовпчики термометрів по всій країні знову підуть вниз.

Нижче дивіться прогноз погоди на 10 днів для Києва, Харкова, Одеси та Львова.

Погода у Києві на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Погода у Львові на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Погода у Одесі на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Погода у Харкові на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Тим часом у мережі з'явилося яскраве відео засніжених Карпат, на якому показали фантастичний вид з гори Піп Іван.

А ось народні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця року. Вони прогнозують морози і відлиги, а Новий рік швидше за все буде без снігу.

Також метеорологи розповіли, якою буде погода у Києві цієї зими. Фахівці вважають, що від синоптичної ситуації слід чекати сюрпризів.