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В Украине резко подскочил в цене популярный овощ: на 90% за год!

Автор: Людмила Жукова

В Украине за последний год цена свеклы взлетела на 90% по сравнению с прошлым годом. Сейчас за килограмм всеми любимого овоща просят 11,3 гривны.

Об этом сообщается на сайте Агроцентра.

Так, например, еще в прошлом месяце в рознице свекла стоила на 33% дешевле, чем в этом. Только за прошлую неделю продукт из борщевого набора набрал в цене 26%.

Кстати, средняя цена 1 кг свеклы существенно отличается в разных регионах. В частности, в западном регионе это 8,5 грн; в северном - 10,17 грн; в южном - 13,36 грн; в центральном - 13,17 грн. По восточному региону такие данные отсутствуют.

В чем польза свеклы

Свекла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, помогает снижать артериальное давление благодаря магнию. Вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, способствуют укреплению стенок капилляров, оказывают сосудорасширяющее, спазмолитическое и успокаивающее действие. Нужно добавить, что свекла - это природный антисептик.

Кстати, этот овощ не рекомендуется употреблять людям с повышенным уровнем мочевой кислоты, песком и камнями в почках, ревматоидным артритом. В ином случае может возникнуть мочекаменная болезнь.

Как мы ранее писали, в Украине взлетела цена на популярный продукт, почти на треть подорожал за неделю.

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