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В Україні різко підскочив у ціні найпопулярніший овоч: на 90% за рік!

Автор: Людмила Жукова

В Україні за останній рік ціна буряка злетіла на 90% у порівнянні з минулим роком. Зараз за кілограм всіма улюбленого овоча просять 11,3 гривні.

Про це повідомляється на сайті Агроцентра.

Так, наприклад, ще минулого місяця в роздробі буряк коштував на 33% дешевше, ніж в цьому. Тільки за минулий тиждень продукт з борщового набору набрав в ціні 26%.

До речі, середня ціна 1 кг буряка істотно відрізняється в різних регіонах. Зокрема, у західному регіоні це 8,5 грн; у північному - 10,17 грн; у південному - 13,36 грн; у центральному - 13,17 грн. По східному регіону такі дані відсутні.

У чому користь буряка

Буряк благотворно впливає на серцево-судинну систему, допомагає знижувати артеріальний тиск завдяки магнію. Речовини, що містяться в цьому коренеплоді, сприяють зміцненню стінок капілярів, надають судинорозширювальну, спазмолітичну і заспокійливу дію. Потрібно додати, що буряк - це природний антисептик.

До речі, цей овоч не рекомендується вживати людям з підвищеним рівнем сечової кислоти, піском і камінням в нирках, ревматоїдним артритом. В іншому випадку може виникнути сечокам'яна хвороба.

Як ми раніше писали, в Україні злетіла ціна на популярний продукт, майже на третину подорожчав за тиждень.

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