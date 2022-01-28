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В Украине резко подорожал популярный овощ: новые цены в магазинах и на рынках

Автор: Владимир Костырин

В Украине в магазинах и на рынках значительно выросла стоимость болгарского перца. Сейчас в самых больших розничных супермаркетах этот популярный овощ реализуется по средней цене 117 гривен за килограмм.

Об этом передает Zemliak.com.

Так, если сравнивать с ценой на овощ в начале декабря 2021-го, то она выросла приблизительно на 33 гривны.

Как отмечают эксперты, индекс потребительских цен на болгарский перец в январе 2022 года составил 110,21%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены на овощ увеличились на 10,21%, а в декабре этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 111,40%.

Какие цены на болгарский перец рынках

В середине текущей недели на одном из крупных оптовых рынков Львова импортный желтый болгарский перец предлагали купить по самой высокой цене - 117 гривен за кило.

В Киеве на базарах сладкий импортный красный перец продают по средней цене до 65 гривен за килограмм.

Стоимость болгарского перца в супермаркетах

Цены на овощ в ряде крупных супермаркетов Украины в настоящее время составляют:

  • в Novus стоимость перца в зависимости от сортов варьируется от 90 до 140 гривен за кило;

Цены на перец в Novus (фото: скриншот novus.zakaz.ua)

  • в Metro: от 100 до 130 грн/кг;

Цены на перец в Metro (фото: скриншот shop.metro.ua)

  • в "Ашане": от 85 (если красный капи) до 130 гривен;

Цены на перец в "Ашане" (фото: скриншот auchan.zakaz.ua)

  • в Varus: от 80 (если красный капи) до 100 гривен.

Цены на перец в Varus (фото: скриншот varus.zakaz.ua)

Эксперты также напомнили, что самая высокая цена на болгарский перец была зафиксирована в мае 2021-го - тогда овощ продавали по 131,18 гривны за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Украине уже к весне сильно подорожает лук, приблизительно на 25%.

Добавим, что экономисты прогнозируют рост цен на мясо, хлеб, масло и овощи в Украине.

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