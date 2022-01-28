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В Україні різко подорожчав популярний овоч: нові ціни в магазинах і на ринках

Автор: Володимир Костирін

В Україні в магазинах і на ринках значно зросла вартість болгарського перцю. Зараз в найбільших роздрібних супермаркетах цей популярний овоч реалізується за середньою ціною 117 гривень за кілограм.

Про це передає Zemliak.com.

Так, якщо порівнювати з ціною на овоч на початку грудня 2021-го, то вона зросла приблизно на 33 гривні.

Як зауважують експерти, індекс споживчих цін на болгарський перець в січні 2022 року склав 110,21%. У порівнянні з попереднім місяцем середні ціни на овоч збільшилися на 10,21%, а в грудні цей індекс у порівнянні з попереднім місяцем склав 111,40%.

Які ціни на болгарський перець ринках

У середині поточного тижня на одному з великих оптових ринків Львова імпортний жовтий болгарський перець пропонували купити за найвищою ціною - 117 гривень за кіло.

У Києві на базарах солодкий імпортний червоний перець продають за середньою ціною до 65 гривень за кілограм.

Вартість болгарського перцю в супермаркетах

Ціни на овоч в ряді великих супермаркетів України нині складають:

  • у Novus вартість перцю в залежності від сортів варіюється від 90 до 140 гривень за кіло;

Ціни на перець в Novus (фото: скріншот novus.zakaz.ua)

  • в Metro: від 100 до 130 грн/кг;

Ціни на перець в Metro (фото: скріншот shop.metro.ua)

  • в "Ашані": від 85 (якщо червоний капі) до 130 гривень;

Ціни на перець в "Ашані" (фото: скріншот auchan.zakaz.ua)

  • у Varus: від 80 (якщо червоний капі) до 100 гривень.

Ціни на перець в Varus (фото: скріншот varus.zakaz.ua)

Експерти також нагадали, що найвища ціна на болгарський перець була зафіксована в травні 2021-го - тоді овоч продавали по 131,18 гривні за кілограм.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже до весни сильно подорожчає цибуля, приблизно на 25%.

Додамо, що економісти прогнозують зростання цін на м'ясо, хліб, масло та овочі в Україні.

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Ціни на продукти