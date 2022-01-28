В Украине резко подорожал популярный овощ: новые цены в магазинах и на рынках

В Украине в магазинах и на рынках значительно выросла стоимость болгарского перца. Сейчас в самых больших розничных супермаркетах этот популярный овощ реализуется по средней цене 117 гривен за килограмм.

Так, если сравнивать с ценой на овощ в начале декабря 2021-го, то она выросла приблизительно на 33 гривны.

Как отмечают эксперты, индекс потребительских цен на болгарский перец в январе 2022 года составил 110,21%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены на овощ увеличились на 10,21%, а в декабре этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 111,40%.

Какие цены на болгарский перец рынках

В середине текущей недели на одном из крупных оптовых рынков Львова импортный желтый болгарский перец предлагали купить по самой высокой цене - 117 гривен за кило.

В Киеве на базарах сладкий импортный красный перец продают по средней цене до 65 гривен за килограмм.

Стоимость болгарского перца в супермаркетах

Цены на овощ в ряде крупных супермаркетов Украины в настоящее время составляют:

в Novus стоимость перца в зависимости от сортов варьируется от 90 до 140 гривен за кило;

Цены на перец в Novus (фото: скриншот novus.zakaz.ua)

в Metro: от 100 до 130 грн/кг;

Цены на перец в Metro (фото: скриншот shop.metro.ua)

в "Ашане": от 85 (если красный капи) до 130 гривен;

Цены на перец в "Ашане" (фото: скриншот auchan.zakaz.ua)

в Varus: от 80 (если красный капи) до 100 гривен.

Цены на перец в Varus (фото: скриншот varus.zakaz.ua)

Эксперты также напомнили, что самая высокая цена на болгарский перец была зафиксирована в мае 2021-го - тогда овощ продавали по 131,18 гривны за килограмм.