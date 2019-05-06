В Украине резко подешевел популярный овощ

За последнюю неделю огурцы в Украине ощутимо упали в цене, что связано с благоприятными условиями погоды. Теперь на столичных оптовых рынках овощи стоят вдвое меньше, чем раньше. Об этом информируют в эфире "Сніданку з 1+1".

К слову, во Львове овощ подешевел втрое, максимальная цена - 15 гривен за кило. А на Юге страны их стоимость вообще достигает от 5 до 10 гривен за кило. Потому теперь любимый продукт можно скупать в немерянных количествах, не беспокоясь, что это может существенно ударить по кошельку.

В Украине подешевели огурцы: (фото: pixabay.com)

Эксперты связывают такие изменения с улучшением погодных условий, из-за чего возросло предложение с пленочных теплиц.

Напомним, что в Украине начали продавать первую клубнику из Закарпатья. Разные хозяйства начали собирать ягоды в теплицах еще около недели назад, а на рынках клубника появилась незадолго до праздника Пасхи. На данный момент она стоит на 20% дешевле, чем в этот же период в прошлом году.

Мы писали, что ранее ряд экспертов сделали прогноз о том, будут ли в Украине дорожать основные и наиболее популярные продукты. Они напомнили, что некоторые продукты растут в цене не столько из-за выборов, как из-за сезонного фактора и потому, что в период Пасхи среди украинцев значительно растет ажиотаж к определенным продуктам.

Также в Украине наблюдается плавный рост цен на жилье. Стоимость жилья выросла как на первичном рынке, так и на вторичном. Дорожают практически все виды жилья - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.