Ранняя клубника появилась в Украине: сколько стоит ягода

Фото: Клубника в Украине (коллаж РБК-Украина)

Первая клубника появилась в Украине. Сколько она стоит – в материале Styler

В Украине начали продавать первую клубнику из Закарпатья. Разные хозяйства начали собирать ягоды в теплицах еще около недели назад, а на рынках клубника появилась незадолго до праздника Пасхи.

Кстати, раннюю клубнику сейчас продают в среднем по 100-120 гривен за килограмм. Это на 20% дешевле, чем эта же года стоила в аналогичный период в прошлом году, передает Инфо-Шувар.

В этом году клубника, выращенная на Закарпатье, появилась минимум на неделю раньше, чем в 2018-м году. Фермеры рассчитывают на повышенный спрос на ягоду в преддверии важных для украинцев праздников.

Стоит добавить, что в этом сезоне украинцы еще зимой активно покупали импортную свежую клубнику, выращенную за границей.

Фото: В Украине начали продавать клубнику из Закарпатья (pixabay.com)

Несмотря на прохладную погоду в апреле, редис и капуста из украинских теплиц появились на рынках на 10 дней раньше, чем в 2018-м. А цена — ниже. Кстати, по сравнению с прошлым годом, сейчас редис подешевел в три раза. Цена зависит от размера редиса. Так, большой стоит 28 гривен за килограмм, мелкий — 24-25 гривен. Он и дальше продолжает дешеветь.

Напомним, ранее ряд экспертов сделали прогноз о том, будут ли в Украине дорожать основные и наиболее популярные продукты. Они напомнили, что некоторые продукты растут в цене не так из-за выборов, как из-за сезонного фактора и потому, что в период Пасхи среди украинцев значительно растет ажиотаж к определенным продуктам.

Экономисты заметили, что какая бы не была экономическая ситуация, на Пасху многие православные украинцы пытаются накрыть стол.

Также в Украине наблюдается плавный рост цен на жилье. Стоимость жилья выросла как на первичном рынке, так и на вторичном. Дорожают практически все виды жилья - однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.