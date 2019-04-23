Цены на жилье резко выросли: эксперт объяснил, откуда подорожание

Фото: Цена на жилье растет (коллаж РБК-Украина)

Как в Украине подорожало жилье за последний год и будет ли оно дорожать дальше – в материале Styler

В Украине растут цены на жилье, сообщают в Госстате. Цены на недвижимость выросли как на первичном, так и на вторичном рынке.

Сообщается, что в 1 квартале 2019-го года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого 2018-го года, стоимость квартир увеличилась на 5,4% на первичном рынке. На вторичном рынке цены выросли больше – на 10,3%, сообщают в Госстате.

В ведомстве заявили, что в течение года однокомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 4,3 %, на вторичном они же подорожали на 7,7%. В то же время двухкомнатные квартиры на "первичке" стали дороже на 4,8%, а на вторичном рынке - 11,9%. Также эксперты посчитали, что трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,6%, на вторичном подорожали больше - на 10,8%.

Эксперт по недвижимости Сергей Костецкий в комментарии для Styler высказал мнение о том, что на подорожании жилья могут сказаться и выборы, которые прошли в Украине.

"Дело в том, что в Киеве множество жилых комплексов принадлежит людям, которые так или иначе связаны с теперешней властью. А вот с приходом нового президента может произойти перераспределение рынка. Сейчас точно спрогнозировать, как это скажется на цене, пока невозможно", - говорит он.

По словам Сергея Костецкого, жилье в Украине и особенно в Киеве продолжает дорожать.

Фото: В Украине дорожает жилье (РБК-Украина)

"Рынок оперативно реагирует на повышение зарплат украинцев. Ведь тем, кто строит жилые комплексы, надо платить работникам более высокую зарплату. Чтобы как-то выйти из ситуации, растет и цена за квадратный метр", - объясняет эксперт.

Сергей Костецкий уверен: дешеветь жилье в ближайшее время точно не будет.

"Недавно на рынке была зафиксирована самая низкая цена на жилье, и со временем цена на квадратные метры будет только повышаться", - заметил эксперт.

Также он добавил, что жилье по сравнению с другими способами вложения инвестиций в условиях непростой ситуации в экономике - самый хороший вариант. Ведь банкам доверяют не все, а вкладывать деньги лучше всего в квадратные метры.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что цены на недвижимость умеренно выросли. Подорожание коснулось всех типов квартир как на первичном рынке, так и на вторичном. Такие данные обнародовали в Госстате.

Также появился прогноз относительно подорожания недвижимости в Киеве. Эксперт высказал мнение о том, как в ближайшее время будет меняться цена на недвижимость. По его словам, цены на жилье повышаются в любом случае. Например, из-за повышения зарплат украинцев строительные работы тоже постоянно растут я в цене.