В Украине резко изменится погода: синоптики обновили прогноз и сделали предупреждение

"23 мая в западных (кроме Закарпатья), Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует, что 23-го мая потеплеет, в течение дня температура воздуха составит +14+18 градусов.

Дожди, периодические, преимущественно небольшие, пройдут в большинстве областей Украины. Только в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях какие-то существенные дожди завтра маловероятны.

Прогноз погоды для Киева

В Киеве в понедельник ветер стихнет до умеренного. Дождь маловероятен. Температура воздуха днем 23-го мая повысится до +17 градусов.

Что будет дальше с погодой

По данным Диденко, со вторника теплых градусов в Украине станет еще больше. Укргидрометцентр прогнозирует на 24 мая +16+23, без осадков.

25 мая будет самым теплым в ближайшей перспективе. На западе ожидается +24+27 градусов, на остальных территориях +18+24. При этом на Западе вероятны грозы.

В четверг 26 мая ожидаются грозы по всей стране, температура днем +19+26 градусов.

27 мая ожидается солнечным, осадки маловероятны.