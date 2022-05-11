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В Украине резко изменится погода: синоптики дали новый прогноз

Фото: Погода в Украине изменится (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится со среды, 11 мая. Синоптики прогнозируют, что лишь прошедшая ночь будет с заморозками, далее ночная температура начнет повышаться, "минусы" маловероятны.

Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте ниже в нашем материале Styler.

Прогноз на 11 мая

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что в среду нас ждет умерено теплый солнечный день. Осадки вероятны только в Луганской области и Крыму.

Температура днем +16+20 градусов, на западе +19+23, а на востоке прохладнее, +12+15.

Также в восточных областях сильный ветер.

В Киеве, ясно, солнечно и без осадков. Температура днем +17+19 градусов

Что будет с погодой дальше

12 мая будет самым теплым в ближайшей перспективе. Местами воздух прогреется до +28 градусов. Но в некоторых северных областях дожди и грозы.

13-14 мая температура немного снизится, +18+22, но на юге до +26. Дожди возможны почти везде, кроме севера, некоторых центральных и западных областей.

15 мая снова снижение на пару градусов, высока вероятность дождей и гроз.

Ранее синоптики рассказали, какая будет погода в Киеве этим летом.

Также сообщалось, что в мае украинцев ждет несколько магнитных бурь.

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Погода в Украине