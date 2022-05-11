В Україні різко зміниться погода: синоптики дали новий прогноз

Прогноз на 11 травня

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що в середу нас чекає помірно теплий сонячний день. Опади ймовірні тільки в Луганській області та Криму.

Температура вдень +16+20 градусів, на заході +19+23, а на сході прохолодніше, +12+15.

Також у східних областях сильний вітер.

В Києві, ясно, сонячно і без опадів. Температура вдень +17+19 градусів

Що буде з погодою далі

12 травня буде найтеплішим у найближчій перспективі. Місцями повітря прогріється до +28 градусів. Але в деяких північних областях дощі і грози.

13-14 травня температура трохи знизиться, +18+22, але на півдні до +26. Дощі можливі майже скрізь, крім півночі, деяких центральних і західних областей.

15 травня знову зниження на пару градусів, висока ймовірність дощів і гроз.