ru ua
Вт, 21 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 06:30
В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти Фото: Погода в Україні різко зміниться через морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні різко зміниться через антициклон, який заморозить країну в середині тижня, але до Різдва 25 грудня все знову зміниться - потеплішає, проте накриє дощем з мокрим снігом.

Що буде з градусами і опадами на цьому тижні - читайте нижче в матеріалі Styler.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що морози посиляться вже сьогодні, 21 грудня. При цьому буде похмуро, по всій території ймовірний невеликий сніг. Температура -4... -9, на півночі -7... -11, а на півдні та Закарпатті -1... -4 градуси.

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Скрін: Погода в Україні 21 грудня (meteo.gov.ua)

22 і 23 грудня очікується пік морозів, при цьому буде ясно і з сонцем. Найхолодніше на сході та півночі - місцями вдень до -12, вночі до -18 градусів.

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили картиВ Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Скрін: Погода в Україні 22-23 грудня (meteo.gov.ua)

24 грудня вдень температура підвищиться до -1... -5 (на сході -6... -8), а вночі все ще сильний мороз.

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Скрін: Погода в Україні 24 грудня (meteo.gov.ua)

Кардинальна зміна нас чекає і 25 грудня. У країну увірветься відлига, очікується сніг, дощ, сильний вітер.

В Україні різко зміниться погода: синоптики оновили карти

Скрін: Погода в Україні 25 грудня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві?

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 грудня в столицю прийде арктичне похолодання до -6... -10 градусів. Ймовірний невеликий сніг.

"До п'ятниці морози будуть випробовувати наші носи, тепломережі, опірність ожеледиці. А в кінці тижня атмосферні фронти принесуть потепління у відлигу, мокрий сніг з дощем і сильний вітер", - прогнозує вона.

Раніше ми писали, що в Україні очікується магнітна буря в кінці грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Топ-8 важливих пунктів: нутриціолог розповіла, як відновити наднирники
Топ-8 важливих пунктів: нутриціолог розповіла, як відновити наднирники