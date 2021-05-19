В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

20 мая будет дождливо, а местами с грозами, почти везде, кроме Волыни, а также юго-востока. Температура будет +14+19, а на востоке и юго-востоке от +19 до +23 градусов.

В Киеве завтра осадки маловероятны, температура +17+19, ночью +10+12 градусов.

Погода в Украине 20 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 21 мая, принесет дожди в ряд центральных областей, на остальных территориях без осадков. Температура почти такая же, как и в четверг.

В Киеве без осадков, днем +16+18, ночью +9+11 градусов.

Погода в Украине 21 мая (meteo.gov.ua)

А вот в субботу, 22 мая, станет теплее, синоптики обещают день без осадков, а температура по стране +19+24. Правда ночью немного похолодает - от +5 до +11, на юге и востоке +8+15.

В Киеве потеплеет до +21+23, ночью +9+11, без осадков.

Погода в Украине 22 мая (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 23 мая, грозы и дожди вернутся на запад и север, на остальной части страны осадки маловероятны. Температура +17+23, а на юге и востоке будет жарко - до +30 градусов.

В Киеве 23 мая вероятны грозы и дожди, днем +18+20, ночью +11+13.

Погода в Украине 23 мая (meteo.gov.ua)