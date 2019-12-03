В Украине резко изменится погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине в ближайшее время снова изменится. Осадки в виде мокрого снега, а местами снега с дождем, покинут страну. На их место придет антициклон Sarena, который принесет солнечную погоду и потепление. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Наталки Диденко и Украинского гидрометцентра.

По словам Диденко, в среду, 4 декабря, мокрый снег вероятен лишь на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях. Осадки придут в северо-западный регион лишь к вечеру.

Ветер будет дуть с запада, умеренный, но временами с порывами.

Ближайшей ночью температура будет от 0 до -5 мороза, а днем -3... +2 по Цельсию.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в среду будет прохладно - около нуля днем и -2... -4 ближайшей ночью. Вечером возможен небольшой мокрый снег.

По словам синоптика, уже в течение недели температура воздуха повысится, существенные осадки маловероятны.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Диденко подтверждают и карты Украинского гидрометцентра. Судя по ним, потепление продлится до конца недели. Температура начнет повышаться уже в четверг, 5 декабря.

Днем минус вероятен лишь на Закарпатье, а в остальных областях воздух прогреется от 0 до +4 днем, ночью умеренные морозы до -5 градусов.

Погода в Украине 5 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В пятницу, 6 декабря, существенно потеплеет на Юге (до +6... +9 градусов) и на Западе (+2... +7).

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Подобная температура будет в Украине и в субботу, 7 декабря. Осадки до конца недели не предвидятся.

Погода в Украине 7 декабря (скрин: meteo.gov.ua)