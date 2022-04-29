В Украине резко изменится погода: появился новый прогноз

"Ночью 29 апреля - 1 мая в северных, западных, 30 апреля и 1 мая и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

29 апреля синоптики прогнозируют незначительные осадки и облачность в Винницкой, Николаевской, Одесской области. На других территориях - сухо. Температура +11+16, а на юге и востоке +14+20 градусов.

В субботу-воскресенье 30 апреля - 1 мая - сухо, в основном солнечно, температура +12+16, на юге +15+19 градусов.

Скриншот: Прогноз погоды с 29 апреля по 1 мая (meteo.gov.ua)

2-3 мая ночные заморозки отступят, днем по стране +13+19 градусов. Ожидаются грозы и незначительные осадки, за исключением юга и востока.

Скриншот: Прогноз погоды 2-3 мая (meteo.gov.ua)