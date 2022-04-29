UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине резко изменится погода: появился новый прогноз

Фото: Погода в Украине принесет изменения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшие дни будет с солнечными и по-весеннему теплыми днями и ночными заморозками, но скоро в страну вернутся грозы и дожди.

Что будет с погодой с 29 апреля по 3 мая - смотрите ниже в материале Styler.

"Ночью 29 апреля - 1 мая в северных, западных, 30 апреля и 1 мая и центральных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

29 апреля синоптики прогнозируют незначительные осадки и облачность в Винницкой, Николаевской, Одесской области. На других территориях - сухо. Температура +11+16, а на юге и востоке +14+20 градусов.

В субботу-воскресенье 30 апреля - 1 мая - сухо, в основном солнечно, температура +12+16, на юге +15+19 градусов.

Скриншот: Прогноз погоды с 29 апреля по 1 мая (meteo.gov.ua)

2-3 мая ночные заморозки отступят, днем по стране +13+19 градусов. Ожидаются грозы и незначительные осадки, за исключением юга и востока.

Скриншот: Прогноз погоды 2-3 мая (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, какая погода будет в Украине в мае.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине