В Україні різко зміниться погода: з'явився новий прогноз

"Вночі 29 квітня - 1 травня у північних, західних, 30 квітня та 1 травня і центральних областях на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

29 квітня синоптики прогнозують незначні опади й хмарність у Вінницькій, Миколаївській, Одеській області. На інших територіях - сухо. Температура +11+16, а на півдні та сході +14+20 градусів.

В суботу-неділю 30 квітня - 1 травня - сухо, здебільшого сонячно, температура +12+16, на півдні +15+19 градусів.

Скріншот: Прогноз погоди з 29 квітня по 1 травня (meteo.gov.ua)

2-3 травня нічні заморозки відступлять, вдень по країні +13+19 градусів. Очікуються грози і незначні опади, за винятком півдня та сходу.

Скріншот: Прогноз погоди 2-3 травня (meteo.gov.ua)