В Украине рекордное количество вызовов "скорых": в Минздраве сделали важное заявление
В Украине фиксируют рекордное количество обращений граждан в "скорую помощь" - более 55 тысяч вызовов в сутки. При этом отмечается, что среди таких звонков немало случаев, когда пациенты специально называют симптомы при COVID-19 для госпитализации, или их скрывают.
Об этом 29 октября передали в Минздраве Украины на странице в Facebook.
Так, по информации из диспетчерских экстренной медицинской помощи, случаи, когда граждане называют "нужные" коронавирусные симптомы для выезда бригады медиков, участились.
"В частности, украинцы говорят о дыхательной недостаточности, низкой сатурации, болях в сердце. После того как бригада приезжает по вызову, выясняется, что таких симптомов нет", - говорится в публикации.
Бывают и случаи, когда пациенты в разговоре с диспетчером скрывают болезнь COVID-19 и называют совсем другие симптомы.
"Соответственно, на такие вызовы приезжают бригады без защитных костюмов. Риск инфицироваться для медиков - растет еще больше", - возмущаются в ведомстве.
В Минздраве констатировали, что в последние дни количество вызовов "скорой" достигло исторических максимумов и уже перешло отметку в 55 тысяч вызовов в сутки.
В этом контексте в министерстве напомнили об ответственности за ложный вызов бригады экстренной медицинской помощи. Речь идет о штрафе от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850-3400 гривен.
"Минздрав призывает каждого украинца подумать перед тем, как без причин вызвать "скорую", ведь, когда медики едут к пациенту с ложными симптомами - помощи может не дождаться тот, кто действительно в этом нуждается", - говорится в сообщении.
Относительно необходимости госпитализации гражданам рекомендуют в первую очередь связываться со своим семейным врачом, который должен предоставить консультацию и определить, достаточно ли для пациента амбулаторного лечения.
Напомним, в 2021 году в Украине изменили правила вызова "скорой" - алгоритмы диспетчеризации разделили на 4 категории вызовов: критический, срочный, безотлагательный и непрофильный.
Добавим, что с апреля этого года в Украине начали действовать новые штрафы за заведомо ложный вызов "скорой помощи", полиции или аварийных служб - за такое "телефонное хулиганство" нарушителям теперь полагается штраф от 850 до 3400 гривен. А за повторное в течение года такое же нарушение суммы увеличатся - от 3400 до 5100 гривен.