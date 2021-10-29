В Україні рекордна кількість викликів "швидких": у МОЗ зробили важливу заяву

В Україні фіксують рекордну кількість звернень громадян до "швидкої допомоги" - понад 55 тисяч викликів на добу. При цьому зазначається, що серед таких дзвінків чимало випадків, коли пацієнти спеціально називають симптоми при COVID-19 для госпіталізації, або їх приховують.

Про це 29 жовтня передали в МОЗ України на сторінці в Facebook .

Так, за інформацією з диспетчерських екстреної медичної допомоги, випадки, коли громадяни називають "потрібні" коронавірусні симптоми для виїзду бригади медиків, почастішали.

"Зокрема, українці говорять про дихальну недостатність, низьку сатурацію, болі в серці. Після того як бригада приїжджає за викликом, з'ясовується, що таких симптомів немає", - йдеться в публікації.

Бувають і випадки, коли пацієнти в розмові з диспетчером приховують хворобу COVID-19 і називають зовсім інші симптоми.

"Відповідно, на такі виклики приїжджають бригади без захисних костюмів. Ризик інфікуватися для медиків - зростає ще більше", - обурюються у відомстві.

У МОЗ констатували, що в останні дні кількість викликів "швидкої" сягнула історичних максимумів та вже перетнула позначку у 55 тисяч викликів за добу.

У цьому контексті в міністерстві нагадали про відповідальність за хибний виклик бригади екстреної медичної допомоги. Йдеться про штраф від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850-3400 гривень.

"МОЗ закликає кожного українця подумати перед тим, як без причин викликати "швидку", адже, коли медики їдуть до пацієнта з помилковими симптомами - допомоги може не дочекатися той, хто дійсно цього потребує", - йдеться в повідомленні.

Щодо необхідності госпіталізації громадянам рекомендують в першу чергу зв'язуватися зі своїм сімейним лікарем, який повинен надати консультацію і визначити, чи достатньо для пацієнта амбулаторного лікування.