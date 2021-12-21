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В Украине рекордно подорожала загородная недвижимость: цены заоблачные

Автор: Людмила Жукова

В Украине в последнее время рекордно подорожали загородные дома. Их стоимость увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Недвижимость дорожает

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости сообщили, что в 2021 году дома подорожали почти на четверть цены. Судя по тенденции и спросу, можно не надеяться на снижение стоимости.

Какие прогнозы

Специалисты в области недвижимости прогнозируют, что жилье в пригороде Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы в следующем году будет еще больше дорожать. Рост цены ожидают на 5%.

С апреля по июнь эксперты прогнозируют пик купли-продажи загородных домов.

В это время и произойдет основной рост стоимости квадратных метров.

В это же время риелторы прогнозируют спрос на квартиры в городах. Ожидается, что недвижимость повысится в цене на 15%. Это касается и первичного и вторичного рынков жилья.

Как мы ранее писали, мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах.

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Киев