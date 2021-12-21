В Украине рекордно подорожала загородная недвижимость: цены заоблачные

Недвижимость дорожает

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости сообщили, что в 2021 году дома подорожали почти на четверть цены. Судя по тенденции и спросу, можно не надеяться на снижение стоимости.

Какие прогнозы

Специалисты в области недвижимости прогнозируют, что жилье в пригороде Киева, Львова, Днепра, Харькова и Одессы в следующем году будет еще больше дорожать. Рост цены ожидают на 5%.

С апреля по июнь эксперты прогнозируют пик купли-продажи загородных домов.

В это время и произойдет основной рост стоимости квадратных метров.

В это же время риелторы прогнозируют спрос на квартиры в городах. Ожидается, что недвижимость повысится в цене на 15%. Это касается и первичного и вторичного рынков жилья.