В Україні рекордно подорожчала заміська нерухомість: ціни захмарні

В Україні останнім часом рекордно подорожчали заміські будинки. Їх вартість збільшилася на 20% в порівнянні з минулим роком.
Про це розповіли в Сніданку з 1+1.
Експерти Асоціації фахівців з нерухомості повідомили, що у 2021 році будинки подорожчали майже на чверть ціни. Судячи з тенденції й попиту, можна не сподіватися на зниження.
Фахівці в галузі нерухомості прогнозують, що житло в передмісті Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси в наступному році буде ще більше дорожчати. Зростання ціни очікують на 5%.
З квітня по червень експерти прогнозують пік купівлі-продажу заміських будинків.
В цей час і відбудеться основне зростання вартості квадратних метрів.
Водночас ріелтори прогнозують попит на квартири в містах. Очікується, що нерухомість підвищиться в ціні на 15%. Це стосується і первинного і вторинного ринків житла.
Як ми раніше писали, шахраї обманюють туристів з житлом в Карпатах.