RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні рекордно подорожчала заміська нерухомість: ціни захмарні

Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом рекордно подорожчали заміські будинки. Їх вартість збільшилася на 20% в порівнянні з минулим роком.

Про це розповіли в Сніданку з 1+1.

Нерухомість дорожчає

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості повідомили, що у 2021 році будинки подорожчали майже на чверть ціни. Судячи з тенденції й попиту, можна не сподіватися на зниження.

Які прогнози

Фахівці в галузі нерухомості прогнозують, що житло в передмісті Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси в наступному році буде ще більше дорожчати. Зростання ціни очікують на 5%.

З квітня по червень експерти прогнозують пік купівлі-продажу заміських будинків.

В цей час і відбудеться основне зростання вартості квадратних метрів.

Водночас ріелтори прогнозують попит на квартири в містах. Очікується, що нерухомість підвищиться в ціні на 15%. Це стосується і первинного і вторинного ринків житла.

Як ми раніше писали, шахраї обманюють туристів з житлом в Карпатах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ