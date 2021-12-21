В Україні рекордно подорожчала заміська нерухомість: ціни захмарні

Нерухомість дорожчає

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості повідомили, що у 2021 році будинки подорожчали майже на чверть ціни. Судячи з тенденції й попиту, можна не сподіватися на зниження.

Які прогнози

Фахівці в галузі нерухомості прогнозують, що житло в передмісті Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси в наступному році буде ще більше дорожчати. Зростання ціни очікують на 5%.

З квітня по червень експерти прогнозують пік купівлі-продажу заміських будинків.

В цей час і відбудеться основне зростання вартості квадратних метрів.

Водночас ріелтори прогнозують попит на квартири в містах. Очікується, що нерухомість підвищиться в ціні на 15%. Це стосується і первинного і вторинного ринків житла.