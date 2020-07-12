В Украине разворачивается штормовая погода: синоптик сделала предупреждение

Погода в Украине 13 июля будет холодной и дождливой. Атмосферный фронт накроет все области Украины, кроме юга. В каких регионах отступит жара и похолодает, а в какие придет долгожданный дождь синоптик Наталья Диденко рассказала в своем микроблоге в Facebook.

Как сообщается, по Украине уже движется атмосферный фронт. За фронтом температура опустилась до +12 градусов, а перед фронтом пока сохраняется жара - +30 и выше. Вдоль атмосферного фронта – ливни, шквалы и гром. В понедельник атмосферный фронт накроет почти всю Украину.

"13 июля локальные грозовые дожди будут идти практически повсеместно, кроме восточных областей. Похолодает на западе, севере и в большинстве центральных областей, +12… +20 градусов. На остальной территории еще побудет жара", - пишет синоптик.

Погода в Украине 13 июля будет с ливнями и похолоданиями (карта: facebook.com/tala.didenko)

Также Наталья Диденко уточнила, какой будет погода в понедельник в Киеве.

"В Киеве понедельник будет свежим, с периодическим дождем. Днем +18… +20 градусов", - подытожила синоптик.

Напомним, что ранее спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках.

Также мы писали, что в Украине вторую неделю подтоплены населенные пункты из-за паводка.