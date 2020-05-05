В Україні дозволили важливі медичні процедури: опублікований список

Уряд дозволив проводити планові операції (колаж РБК-Україна)

Уряд розповів, які операції зможуть проводити українцям під час карантину

Через карантин в Україні не проводилися планові операції по здоров'ю. Але з 5 травня з цього правила зробили ряд винятків. Постановою Кабінету міністрів було вирішено проводити певні медичні процедури при деяких умовах.

З цього моменту в Україні в період карантину дозволили такі маніпуляції:

надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше ніж 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації та планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя

Єдина умова для пацієнтів перед операцією - це проходження ПЛР-тесту на коронавірус. Це обов'язково для всіх громадян.

Як ми раніше писали, з 14 березня в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скасувати всім лікарям заплановані операції. Проведення всіх операцій було відкладено на період карантину.