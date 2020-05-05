ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні дозволили важливі медичні процедури: опублікований список

STYLERЖиття    05.05.2020 - 14:15
В Україні дозволили важливі медичні процедури: опублікований список
Уряд дозволив проводити планові операції (колаж РБК-Україна)

Уряд розповів, які операції зможуть проводити українцям під час карантину

Через карантин в Україні не проводилися планові операції по здоров'ю. Але з 5 травня з цього правила зробили ряд винятків. Постановою Кабінету міністрів було вирішено проводити певні медичні процедури при деяких умовах.

З цього моменту в Україні в період карантину дозволили такі маніпуляції:

  • надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше ніж 50 відсотків;
  • надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
  • надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
  • надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
  • надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
  • проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації та планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя

Єдина умова для пацієнтів перед операцією - це проходження ПЛР-тесту на коронавірус. Це обов'язково для всіх громадян.

Як ми раніше писали, з 14 березня в Україні Міністерство охорони здоров'я рекомендувало скасувати всім лікарям заплановані операції. Проведення всіх операцій було відкладено на період карантину.

В Україні лікарі змогли зібрати підлітку обличчя: деталі унікальної операції (фото) В Україні пацієнту вперше імплантували штучне міні-серце (відео)
Новини України операция
Lite
On Top