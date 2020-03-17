Минздрав готовит приказ об отмене запланированных операций

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

На период обострения коронавируса и карантина операции отложат

Украинским врачам рекомендуют отменить запланированные операции на период карантина в связи с коронавирусом. Об этом сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

По его словам, Министерство здравоохранения готовит соответствующий приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавирус COVID-19.

Напомним, до конца этой недели в Украину поступит один миллион быстрых тестов на коронавирус. Как сказал президент Владимир Зеленский, тесты Украина получит уже в эту субботу, 21 марта.

Добавим, Кабинет министров ужесточил карантинные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. Так, с 17 марта прекращает работу метрополитен в Киеве, Днепре и Харькове. А с 18 числа будет приостановлено транспортное сообщение между городами. ТРЦ в это время также закрываются.