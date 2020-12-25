В Украине разработали новый церемониал памяти погибших героев: что известно

В Украине начнут проводить негосударственный церемониал чествования героев, которые отдали жизнь за свободу страны. Разработка деталей мероприятий проходила при помощи представителей командования Сухопутных войск ВСУ, а также в сотрудничестве с американской неправительственной организацией Honor and Remember.

Об этом рассказал руководитель группы по разработке и внедрению церемониала, заместитель председателя правления ОО "Всеукраинское Объединение Патриотов "Комбатант"" Александр Каховский, передает АрміяInform.

Новый церемониал получил название "Чти и Помни". Он состоит из двух частей: церемониальной и спортивной.

Как объяснил Каховский, во время первой осуществляются почетные мероприятия с вручением семьям погибших именного флага чествования. Во второй части церемониала участники чествования пробегают определенную дистанцию ​​с именным и государственным флагами.

"Именной стяг чествования разработан с соблюдением национальных и казацких традиций. На нем будут писать воинское звание, фамилию, дату и место гибели военного. После завершения ритуала его будут передавать представителям семьи погибшего", - говорится в материале.

Церемониал "Чти и Помни" начнут проводить 26 декабря в 10:00 в Днепре на Аллее Героев. К нему присоединятся военнослужащие ОК "Восток", которые почтят память четырех воинов ВСУ, погибших под Иловайском.

В Украине вводят церемониал памяти погибших героев "Чти и Помни" (фото: armyinform.com.ua)

Также Каховский отметил, что в США организация Honor and Remember уже много лет внедряет подобный церемониал памяти погибших военных, полицейских и пожарных.

Ранее сообщалось, что в Украине создадут особое военное кладбище, на котором будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при исполнении боевых задач.

Напомним, что в Украине появились новые воинские звания, которые устанавливаются в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.