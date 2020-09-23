В Украине создадут особое военное кладбище: что известно

В Украине создадут мемориальное кладбище для воинов (иллюстративное фото: pixabay.com)

Появилось фото законопроекта о Национальном военном мемориальном кладбище

В Украине появится Национальное военное мемориальное кладбище, где будут похоронены борцы за независимость страны и воины, погибшие при исполнении боевых задач.

Соответствующее решение подготовил Кабинет министров Украины на рассмотрение Верховной Рады. Об этом 23 сентября народный депутат Алексай Гончаренко сообщил на своем Telegram-канале.

Политик отметил, что на территории этого архитектурно-художественного комплекса будет организованы почетные захоронения и перезахоронения: борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Национальное военное мемориальное кладбище создадут в Киевской области. Объект не будет подлежать приватизации и его нельзя передать в аренду.

Образцы могильных сооружений и мемориальных табличек будет утверждаться правительством.

Захоронения и перезахоронения будут осуществляться за счет государственного бюджета. Охрана комплекса и содержание в надлежащем состоянии будет обеспечена также из средств госбюджета согласно закону и порядку, определенному Кабмином.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, этим летом под Славянском обнаружили новое кладбище с останками погибших в 2014 году.

Ранее сообщалось, что под Ровно под асфальтом раскопали братскую могилу воинов УПА.