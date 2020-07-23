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В Украине появятся новые воинские звания: закон частично вступил в силу

Украина, Четверг 23 июля 2020 08:12
В Украине появятся новые воинские звания: закон частично вступил в силу
Фото: военные (zoda.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Новые звания появятся уже в октябре 

В Украине появятся новые воинские звания уже с 1 октября 2020 года. Соответствующий закон сегодня частично вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В полной мере документ вступит в силу с 1 октября. Закон изменяет и дополняет Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и закон "О воинской обязанности и военной службе". Новые звания устанавливаются в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.

С октября в армии будут такие звания: полковники, капитаны 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы.

Звание "генерал-полковники, адмиралы, генералы армии Украины" заменят генералами и адмиралами, а "генерал-полковник" - званием генерал-лейтенант.

Устав внутренней службы также изменили в части перечня воинских званий ВСУ, в частности к званиям в высшем офицерском составе добавлено звание бригадный генерал, генерал (армейское звание) и коммадор (корабельное звание).

Напомним, в начале июня Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2247.

Как писало РБК-Украина ранее, в первом чтении этот проект парламентарии одобрили в конце декабря 2019 года, отдав за него 267 голосов.

Как писало РБК-Украина, в октябре прошлого года Рада одобрила закон о модернизации сержантской службы в Вооруженных силах Украины.

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