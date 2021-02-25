В Украине разгорелся скандал из-за детской книжки о любви двух принцесс

В школьных библиотеках Луцка появилась книга "Принцесса+принцесса: долго и счастливо", которая, по мнению местных чиновников, пропагандирует однополые союзы. Этот вопрос был вынесен на обсуждение горсовета, после чего местные депутаты решили обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы книжку изъяли и запретили.

Местный чиновник Роман Кравчук выступил докладчиком по этому вопросу, представив проект, наработанный членами Луцкого совета церквей. Он утверждает, что книга должна попасть под запрет с целью "защиты института семьи, на который сейчас идет наступление".

Кравчук, как отец двоих дочерей, тревожится, что его дети могут взять книгу в библиотеке и прочесть.

"Брак - это соглашение мужчины и женщины. Каждый имеет право на свои взгляды относительно однополых браков. Однако, это не должно быть навязыванием всем, рассказывать детям об этом", - говорится в сообщении.

В горсовете обеспокоены "наступлением на традиционные семейные ценности", которые переживают кризис. Депутаты призывают изъять подобную литературу из библиотек.

Интересно, что мнение чиновников разделилось. Кое-кто все же посчитал, что распространение такой литературы детям угрозы не несет.

Тем не менее, на заседании горсовета приняли решение утвердить документ и обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю. По мнению городских властей, книга "Принцесса+принцесса: долго и счастливо" "подрывает основы общественной морали, противоречит Конституции Украины и действующему законодательству Украины".

Скрин из комикса Принцесса+принцесса

Отметим, детский комикс "Принцесса+принцесса" - нетипичная история о двух девушках, которым суждено носить корону, но они решили не ждать жениха в замке и пойти против системы. Он нарушает характерные для подобных сказок шаблоны: девушки избегают принцев, имеют собственное представление о геройстве, иногда страдают от комплексов, управляют своей судьбой сами и в конце концов женятся.

Среди главных героев есть принц. Но и он необычный. Не охотник за властью и не расположен к героическим поступкам.