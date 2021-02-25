В Україні розгорівся скандал через дитячу книжку про любов двох принцес

У шкільних бібліотеках Луцька з'явилася книга "Принцеса+принцеса: довго і щасливо", яка, на думку місцевих чиновників, пропагує одностатеві союзи. Це питання було винесено на обговорення міськради, після чого місцеві депутати вирішили звернутися до прем'єр-міністра Денису Шмыгаля, щоб книжку вилучили і заборонили.

Місцевий чиновник Роман Кравчук виступив доповідачем з цього питання, представивши проект, напрацьований членами Луцької ради церков. Він стверджує, що книга повинна потрапити під заборону з метою "захисту інституту сім'ї, на який зараз йде наступ".

Кравчук, як батько двох дочок, занепокоївся, що його діти можуть взяти книгу і прочитати в бібліотеці.

"Шлюб - це угода чоловіка і жінки. Кожен має право на свої погляди щодо одностатевих шлюбів. Однак, це не повинно бути нав'язуванням всім, розповідати дітям про це", - йдеться в повідомленні.

У міськраді стурбовані "наступом на традиційні сімейні цінності", які переживають кризу. Депутати закликають вилучити подібну літературу з бібліотек.

Цікаво, що думка чиновників розділилася. Дехто все ж вважає, що поширення такої літератури дітям загрози не несе.

З усім тим, на засіданні міськради прийняли рішення затвердити документ і звернутися до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля. На думку міської влади, книга "Принцеса+принцеса: довго і щасливо" "підриває основи суспільної моралі, суперечить Конституції України та чинному законодавству України".

Скрін з коміксу Принцеса+принцеса

Зазначимо, дитячий комікс "Принцеса+принцеса" - нетипова історія про двох дівчат, яким судилося носити корону, але вони вирішили не чекати нареченого в замку і піти проти системи. Він порушує характерні для подібних казок шаблони: дівчата уникають принців, мають власне уявлення про геройство, іноді страждають від комплексів, самі керують своєю долею і зрештою одружуються.

Серед головних героїв є принц. Але і він незвичайний. Не мисливець за владою і не налаштований на героїчні вчинки.