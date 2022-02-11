В Украине распродают самолеты: сколько стоят и как выглядят (фото)

На продажу выставили два самолета АН-26, один – 1977 года выпуска, второй – 1986 года. Оба самолета сейчас принадлежат Государственной Акционерной Холдинговой компании "Артем".

Самолет гражданской авиации АН-26 1977 года выпуска

Выставлен в продажу впервые. Требует капитального ремонта планера. Также в нем нужно заменить двигатель, так как календарный срок службы закончился еще в 2003 году.

Нужна замена двух винтов, ремонт оборудования с ограниченным ресурсом, замена авиашин, силовых элементов, аккумуляторных батарей и покраска.

Это самолет совершил более 6500 вылетов и налетал 18 тысяч часов. Последний капитальный ремонт проводился в 1994 году.

Ранее его использовали для перевозки грузов в Демократической Республике Конго. С 2006 года работы по консервации не проводились.

Стартовая цена этого самолета – 568 440 гривен. Сейчас он находится на территории Музея авиации.

Фото: sale.uub.com.ua

Самолет гражданской авиации АН-26 1986 года выпуска

На продажу выставлен впервые и тоже нуждается в ремонте, так как с мая 2009 года простаивает.

Требует работ по удалению коррозии, замены агрегатов с использованным сроком ресурсов. Нужен ремонт двигателей, воздушных винтов, вспомогательной силовой установки и покраски всего судна.

Последний вылет был осуществлен в 2015 году. Совершил более 5 тысяч полетов и налетал более 11 тысяч часов. Капитальный ремонт проводили в 1990 году. Также использовался для перевозки грузов.

Сейчас этот самолет находится на территории Музея авиации. Стартовая цена – 3 240 840 гривен.

Фото: sale.uub.com.ua