В Україні розпродають літаки: скільки коштують і як виглядають (фото)

На продаж виставили два літаки АН-26, один – 1977 року випуску, другий - 1986 року. Обидва літаки зараз належать Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем".

Літак цивільної авіації АН-26 1977 року випуску

Виставлений у продаж вперше. Потребує капітального ремонту планера. Також в ньому потрібно замінити двигун, оскільки календарний термін служби закінчився ще у 2003 році.

Потрібна заміна двох гвинтів, ремонт обладнання з обмеженим ресурсом, Заміна авіашин, силових елементів, акумуляторних батарей і фарбування.

Це літак здійснив понад 6500 вильотів і налітав 18 тисяч годин. Останній Капітальний ремонт проводився в 1994 році.

Раніше його використовували для перевезення вантажів У Демократичній Республіці Конго. З 2006 року роботи з консервації не проводилися.

Стартова ціна цього літака - 568 440 гривень. Зараз він знаходиться на території Музею авіації.

Фото: sale.uub.com.ua

Літак цивільної авіації АН - 26 1986 року випуску

На продаж виставлений вперше і теж потребує ремонту, тому, що з травня 2009 року простоює.

Потребує робіт з видалення корозії, заміни агрегатів з використаним терміном експлуатації. Потрібен ремонт двигунів, повітряних гвинтів, допоміжної силової установки та фарбування всього судна.

Останній виліт був здійснений у 2015 році. Здійснив понад 5 тисяч польотів і налітав понад 11 тисяч годин. Капітальний ремонт проводили в 1990 році. Також використовувався для перевезення вантажів.

Зараз цей літак знаходиться на території музею авіації. Стартова ціна - 3 240 840 гривень.

Фото: sale.uub.com.ua