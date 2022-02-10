Гостиницу Кучмы, построенную для Путина и Лукашенко, выставили на аукцион: как она выглядит

В Новгород-Сиверском выставили на аукцион отель "Славянский", который был построен в 2004 году при президентстве Леонида Кучмы для размещения его коллег из РФ и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - после встречи глав государств. Сейчас объект хотят сдать в аренду, а выставили его на Prozorro уже в 8-й раз.

Примечательно, что предыдущие попытки продать отель не увенчались успехом, и теперь "Славянский" предлагают взять в аренду.

По словам заместителя начальника регионального отделения Фонда госимущества Украины в Черниговской области Валерия Йовенко, сделку хотят заключить на 5 лет с возможностью льготного продления (уже без конкурса) еще на такой же срок.

Стартовая цена - 480 тысяч гривен в месяц, что составляет 1% от стоимости непосредственно самой гостиницы, которая составляет 485 миллионов гривен.

"Семь аукционов, которые были объявлены на приватизацию, не нашли покупателя. Один раз шел покупатель на одном из аукционов, однако он не рассчитывался за объект, и мы расторгли договор купли-продажи и, собственно, продолжили продажи", - рассказал представитель ФГИ.

От будущего арендатора требуется лишь своевременно вносить оплату.

"Вопрос в том, чтобы арендатор отдавал себе отчет, на какие доходы он выйдет, и понял: насколько он способен уплатить арендную плату, и развивать этот бизнес, и доходы, которые сможет получать", - говорит Йовенко.

Онлайн-аукцион планируют начать 4 марта, а прием заявок на участие завершится 3-го.

Как выглядит гостиница "Славянская" (фото: privatization.gov.ua)

В гостинице все по-старому, только холодно

В самом отеле "Славянский", как отмечается, практически все осталось, как было после постройки. Часы на стене на ресепшене по старинке показывают время по Киеву, по Лондону, Москве и Мадриду.

В гостинице сейчас нет газа, зато есть горячая вода. А еще персонал рассказывает, что в отеле - довольно холодно. По словам администратора Аллы Сташук, семь градусов тепла в помещениях набегает благодаря электрообогревателю. Также тут пытаются сохранить систему отопления от перемерзания.

Как выглядит гостиница "Славянская" (фото: privatization.gov.ua)

Стоимость проживания и услуги

В гостинице самый дешевый номер стоит 700 гривен. Здесь также работает электрообогреватель. В администрации рассказали, что спросом пользуются как раз самые бюджетные номера, а всего в отеле - 40 номеров. Самые дорогие расположены на 4-м этаже.

Номерной фонд представлен в четырех категориях: стандарт, полулюкс, люкс, апартаменты. Каждый номер оборудован кондиционером, сейфом и отдельной ванной комнатой. Во всех номерах есть электронные замки, спутниковое телевидение и интернет.

Конференц-зал отеля вмещает до 40 человек. На базе отеля функционирует ресторан на два зала - большой (на 100 мест) и малый (на 30 мест). В комплекс входят: салон красоты, тренажерный зал, бильярд-клуб, турецкая баня, сауна с бассейном, диско-бар на 75 человек.

Как выглядит гостиница "Славянская" (фото: privatization.gov.ua)

История постройки

Гостиница "Славянская" была построена в 2004-м за 108 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов по тогдашнему курсу) по инициативе тогдашнего президента Кучмы, для приема Путина и Лукашенко после их встречи летом того года. Впрочем, эти высокопоставленные гости в отеле так и не заночевали.

Отель общей площадью 4883,9 квадратных метров расположен на живописном берегу реки Десна в непосредственной близости от Спасо-Преображенского монастыря (XI-XII вв.) в Новгород-Северском, городе легендарного князя Игоря Святославовича, где сохранился ряд историко-культурных памятников. Расстояние до Чернигова - 171 км.

Видео: в Новгород-Сиверском уже в восьмой раз выставили на аукцион гостиницу "Славянская"