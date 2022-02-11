В Украине распродают самолеты: сколько стоят и как выглядят (фото)

В Украине выставили в продажу два отечественных самолета. Сейчас цены на них не очень высокие, но торги продлятся до 10 марта. Самолеты смогут купить те, кто предложит за них самую высокую цену.

Как выглядят эти самолеты, что о них известно и какая у них стартовая стоимость, рассказали на сайте Украинской универсальной биржи.

На продажу выставили два самолета АН-26, один – 1977 года выпуска, второй – 1986 года. Оба самолета сейчас принадлежат Государственной Акционерной Холдинговой компании "Артем".

Самолет гражданской авиации АН-26 1977 года выпуска

Выставлен в продажу впервые. Требует капитального ремонта планера. Также в нем нужно заменить двигатель, так как календарный срок службы закончился еще в 2003 году.

Нужна замена двух винтов, ремонт оборудования с ограниченным ресурсом, замена авиашин, силовых элементов, аккумуляторных батарей и покраска.

Это самолет совершил более 6500 вылетов и налетал 18 тысяч часов. Последний капитальный ремонт проводился в 1994 году.

Ранее его использовали для перевозки грузов в Демократической Республике Конго. С 2006 года работы по консервации не проводились.

Стартовая цена этого самолета – 568 440 гривен. Сейчас он находится на территории Музея авиации.

Фото: sale.uub.com.ua

Самолет гражданской авиации АН-26 1986 года выпуска

На продажу выставлен впервые и тоже нуждается в ремонте, так как с мая 2009 года простаивает.

Требует работ по удалению коррозии, замены агрегатов с использованным сроком ресурсов. Нужен ремонт двигателей, воздушных винтов, вспомогательной силовой установки и покраски всего судна.

Последний вылет был осуществлен в 2015 году. Совершил более 5 тысяч полетов и налетал более 11 тысяч часов. Капитальный ремонт проводили в 1990 году. Также использовался для перевозки грузов.

Сейчас этот самолет находится на территории Музея авиации. Стартовая цена – 3 240 840 гривен.

Фото: sale.uub.com.ua