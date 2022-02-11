В Україні розпродають літаки: скільки коштують і як виглядають (фото)

В Україні виставили в продаж два вітчизняні літаки. Зараз ціни на них не дуже високі, але торги триватимуть до 10 березня. Літаки зможуть купити ті, хто запропонує за них найвищу ціну.

Як виглядають ці літаки, що про них відомо і яка у них стартова вартість, розповіли на сайті Української універсальної біржі.

На продаж виставили два літаки АН-26, один – 1977 року випуску, другий - 1986 року. Обидва літаки зараз належать Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем".

Літак цивільної авіації АН-26 1977 року випуску

Виставлений у продаж вперше. Потребує капітального ремонту планера. Також в ньому потрібно замінити двигун, оскільки календарний термін служби закінчився ще у 2003 році.

Потрібна заміна двох гвинтів, ремонт обладнання з обмеженим ресурсом, Заміна авіашин, силових елементів, акумуляторних батарей і фарбування.

Це літак здійснив понад 6500 вильотів і налітав 18 тисяч годин. Останній Капітальний ремонт проводився в 1994 році.

Раніше його використовували для перевезення вантажів У Демократичній Республіці Конго. З 2006 року роботи з консервації не проводилися.

Стартова ціна цього літака - 568 440 гривень. Зараз він знаходиться на території Музею авіації.

Фото: sale.uub.com.ua

Літак цивільної авіації АН - 26 1986 року випуску

На продаж виставлений вперше і теж потребує ремонту, тому, що з травня 2009 року простоює.

Потребує робіт з видалення корозії, заміни агрегатів з використаним терміном експлуатації. Потрібен ремонт двигунів, повітряних гвинтів, допоміжної силової установки та фарбування всього судна.

Останній виліт був здійснений у 2015 році. Здійснив понад 5 тисяч польотів і налітав понад 11 тисяч годин. Капітальний ремонт проводили в 1990 році. Також використовувався для перевезення вантажів.

Зараз цей літак знаходиться на території музею авіації. Стартова ціна - 3 240 840 гривень.

Фото: sale.uub.com.ua