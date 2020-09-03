Под Ровно с реки подняли лодку ручной работы весом в 3 тонны: фото и видео

На реке Случь в Ровенской области подняли старинную лодку (фото: facebook.com/Oytcus)

Старинную лодку-долбленку подняли со дна реки в Ровенской области

В Ровенской области волонтеры подняли с дна реки древнюю лодку-долбленку, длиной 10 метров и весом 3 тонны. Уникальный артефакт не менее ста лет пролежал на дне реки Случь в Березновском районе.

Снимками работ и самой находки поделился в Facebook активист Юрий Ойцюсь, руководитель клуба исторической реконструкции "Оствица".

"Из глубины веков. Древнюю лодку-долбленку достали сегодня из реки Случь, вблизи Березного", - подписал кадры мужчина.

Со дна реки Случь подняли старинную лодку (фото: facebook.com/Oytcus)

Отметим, что такие плавсредства делали руками более ста лет назад из цельного дерева.

Доставали десятиметровую лодку волонтеры и спасатели. Этому поспособствовали в ОГА и областном управлении ГСЧС.

В Ровенской области волонтеры добывают лодку (фото: facebook.com/Oytcus)

Сначала судно исследовали в воде, а затем волонтеры посреди реки образовали яму, из которой специальной помпой выкачали воду. Дальше работали над тем, чтобы выкопать из песка лодку-долбленку.

По словам археологов, из-за значительных обломков лодки, трудно установить ее точный возраст. Но радиоуглеродный анализ позволит это сделать.

Опубліковано Юрієм Ойцюсем Середа, 2 вересня 2020 р.

Волонтеры достают лодку со дна реки (видео: facebook.com/Oytcus)

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