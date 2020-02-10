В Украине проверили качество меда: результаты ужаснули

В Украине проверили качество продаваемого меда. Ни для кого не секрет, что этот продукт называют эликсиром здоровья. Кстати, в среднем украинец съедает один килограмм этого лакомства за год. После проверки меда - результаты повергли в шок. Оказалось, что 25% этого продукта на рынке является фальсификатом, то есть подделкой.

Многие украинские пасечники не регистрируют хозяйства, так как не хотят платить высокие налоги, поэтому реальная цифра подделок может быть гораздо выше. Также в Украине добавляют в мед сахарные сиропы.

"Один из самых популярных методов подделки – выкачивание недозревшего меда. Вы заплатите за него, как за настоящий, но пользы в нем ноль. Есть и другая схема, с добавлением дешевых китайских сиропов", - рассказали журналисты ТСН.

В Украине проверили мед (видео: ТСН)

Как известно, натуральный мед на 80 % состоит из фруктозы и глюкозы, в нем не должен быть добавлен сахар. 1% в меде составляет пыльца, прополис и воск.

В Украине лидерами среди подделок являются акациевый мед и липовый. За качественный натуральный мед из липового цвета просят 150 гривен за литр, за акациевый 220 гривен.