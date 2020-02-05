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Покупать нельзя: названы некачественные марки сливочного масла

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 08:16
Покупать нельзя: названы некачественные марки сливочного масла
Сливочное масло в Украине часто не имеет молочных жиров в составе (Коллаж РБК-Украина)

В сети назвали три марки сливочного масла, которое является фальсификатом

Сливочное масло в Украине все чаще оказывается подделкой. В составе этого продукта в 20% случаев не оказывается молочных жиров. Журналисты проверили 77 образцов 32-х производителей. Продукт проверяли в магазинах Прикарпатья, Николаевской области, Сум и Черкасс. Проверка оказалось неутешительной - хороший продукт сейчас на вес золота и не может стоить меньше 20 гривен за упаковку.

Как выяснилось, лидером по фальсификату оказался молокозавод в Ивано-Франковской области.

"Ивано-Франковский городской молокозавод оказался лидером по количеству фальсификата. Все пять пачек, которые мы взяли на исследование, на 50 процентов состояли из примесей. Более того, оказалось, что этот завод постоянно выигрывает тендер", - рассказала журналистка ТСН Наталья Ярмола изданию "Факты".

Кстати, в образцах молочной продукции с этого завода нашли кишечную палочку, сальмонеллез и не молочные жиры.

Также журналистка отметила, что пачка качественного масла не может стоить меньше 20 гривен, так как на изготовление этого продукта идет не меньше четырех литров молока.

"На пачку масла уходит четыре литра молока — это минимум 30—35 гривен. Понятно, что производителю еще надо заработать. Поэтому объективно масло не может стоить меньше 45 гривен. Но когда я посмотрела на чеки наших образцов, то увидела, что по 45 гривен продается и фальсификат. Это было такое разочарование! Получается, цена продукта не является показателем низкого качества и простой покупатель", - сообщила журналистка.

Также среди лидеров по количеству фальсификата оказались николаевский "Молпром" и днепровский завод "ТОВ Интер-мол", в продукции котрого было 100% не молочных жиров.

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